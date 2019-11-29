подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
ONLINE
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

29 ноября 2019, пятница, 11:50 576
Финансы 2019-11-29T13:00:03+02:00
Українські Новини
Рубль в обменниках перед выходными подскочил

Рубль в обменниках перед выходными подскочил

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубль

В пятницу, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 1 копейку и составил 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 29 ноября в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,83
Максимальный 3,71 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Также НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря

Тем временем, до Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине Рубль

Архив
Новости
Вторая часть "Слуги народа" признана лучшим иностранным фильмом в Китае 13:01
Гибель украинских туристов в горах Словакии: стали известны подробности и имена погибших 12:57
Что у нас в обменниках – ОЙ!: Пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает, а гривна укрепляется 12:29
Законопроект 2233 будет иметь негативное влияние на энергетику, - Энергетическая ассоциация 12:21
Бюджет-2020 консервирует проблемы межбюджетных отношений, - Левочкин 12:15
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok