Рубль в обменниках перед выходными подскочил

В пятницу, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне вырос на 1 копейку и составил 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 29 ноября в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,83 Максимальный 3,71 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Также НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря.

Тем временем, до Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD.