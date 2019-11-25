Гривна установила очередной рекорд: доллар упал до минимума 2016 года

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD. Таким образом гривна продолжает бить мировой рекорд по темпах роста к доллару, достигнув значения января 2016 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3096,3485 100 долларов США 2405,3801 100 швейцарских франков 2410,1970 1000 иен 220,8744 10 российских рублей 3,7723 100 евро 2647,8424

Таким образом курс доллара установил очередной рекорд в этом году, побив предыдущий, установленный в 2408,28 UAH/USD в 30 сентября.

Курс доллара к гривне опускался ниже еще январе 2016 года. Тогда, курс 2395,08 UAH/USD НБУ установил на 15 января 2016 году, после чего доллар стремительно рос в цене.

Динамика курса валют: Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новин, курс гривны на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился на 7 коп. до 24,04 UAH/USD в то время как НБУ в период с 18 по 22 ноября сократил покупку валюты на межбанке на 37% до 120 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке, отметив, что доллар может упасть ниже 24 гривен.

Кроме того, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год.