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02 декабря 2019, понедельник, 05:50 161
Финансы 2019-12-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке

Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке

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Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Обвал курса валют, как и его рост негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют, который за последний год рекордно обвалился и достиг уровня 2016 года. Главным признаком стабильности экономики является возможность правильно прогнозировать курс валют на длительный период. В Украине при этом финансисты разделились в прогнозе курса валют и прогнозируют как 22 UAH/USD, так и 30 UAH/USD.

Об этом рассказал глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в комментарии "Сегодня".

"Любое колебание валюты вверх или вниз негативно сказывается на показателях предприятия, – говорит эксперт. – В процессе планирования закладывается некий курс и определенная волатильность, которая при развитой экономике измеряется в сотых долях процента. В Украине же проседание курса, если не ошибаюсь, около 24%. Это большое колебание, которое тяжело спрогнозировать. Так же, как тяжело было спрогнозировать рост курса валют в 2014 году, который стал реальным потрясением для экономики".

По его словам, то, что сейчас нацвалюта укрепляется, – хорошо.

"Но это укрепление не спрогнозировано и не зашито в финансовый план предприятий, ни государственных, ни частных. А это тоже потрясение, и непонятно, чего ждать в будущем. Никто не знает, что будет с курсом доллара: поднимется он до 27 грн, зафиксируется на 23 или опустится ниже? Если экономика страны способна сориентировать хозяйствующего субъекта на горизонт от года – это признак стабильности экономики страны", - сказал Соболь.

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса говорит, что так происходит в Германии, Чехии, Италии и других развитых странах.

"В случае с Украиной укрепление гривны хорошо, но в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной – такое же потрясение, как и рост", – резюмирует Руслан Соболь.

Напомним, ранее эксперты назвали три фактора, которые повлияют на курс.

Тем временем пятую неделю подряд наличный доллар катастрофически падает.

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