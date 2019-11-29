Доллар и евро подешевели: курс валют на пятницу

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 ноября на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,71 коп. до 26,1741 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,17 коп. до 26,6150 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8822 24,1528 26,1741 26,6150 3,41 3,83 Максимальный 24,0000 24,4500 26,3700 27,0000 3,72 4,10 Минимальный 23,5000 24,0500 25,0000 26,5000 2,50 3,69

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Также НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс валют до 1 декабря.

Тем временем, до Нового года гривна может обвалиться: доллар может подскочить до 30 UAH/USD.