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26 листопада 2019, вівторок, 16:17 19
Фінанси 2019-11-26T16:25:04+02:00
Українські Новини
Долар впав нижче 24 гривень: гривня подолала психологічну позначку

Долар впав нижче 24 гривень: гривня подолала психологічну позначку

курс долара, Офіційний курс, курс гривні, курс гривні до долара, НБУ
Курс долар впав Фото: Tumix.ru
Курс долар впав Фото: Tumix.ru

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD, у той час як НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше довідкове значення гривні "перевалило" за психологічну позначку. Також гривня встановила черговий рекорд - долар впав до мінімуму 2016 року. У той же час гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.

Тим часом, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

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