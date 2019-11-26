Долар впав нижче 24 гривень: гривня подолала психологічну позначку

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD, у той час як НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше довідкове значення гривні "перевалило" за психологічну позначку. Також гривня встановила черговий рекорд - долар впав до мінімуму 2016 року. У той же час гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.

Тим часом, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.