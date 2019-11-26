Долар впав нижче 24 гривень: гривня подолала психологічну позначку

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 листопада, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH\/USD, у той час як НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 копійок. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, раніше довідкове значення гривні "перевалило" за психологічну позначку. Також гривня встановила черговий рекорд - долар впав до мінімуму 2016 року. У той же час гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися. У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 листопада на 9,49 коп. до 24,1975 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,51 коп. до 23,9075 UAH\/USD. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку. Тим часом, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року.