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26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019, вторник, 10:43 66
Финансы 2019-11-26T10:43:37+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник

Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник

курс доллара, Курс евро, Курс валют

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 13,94 коп. до 26,2463 UAH/EUR, курс продажи понизился на 15,14 коп. до 26,7138 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,9075 24,1975 26,2463 26,7138 3,42 3,88
Максимальный 24,0500 24,5500 26,4500 27,3000 3,73 5,00
Минимальный 23,6000 24,0700 25,5000 26,4900 2,50 3,71

Как сообщали Українські Новини, НБУ повысил курс гривны в начале недели: официальный курс валют на 26 ноября. Также обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке. А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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