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26 ноября 2019, вторник, 12:39 2684
Финансы 2019-11-26T14:00:04+02:00
Українські Новини
Справочное значение гривны "перевалило" за психологическую отметку

Справочное значение гривны "перевалило" за психологическую отметку

Курс гривны, Курс валют, НБУ, Официальный курс
Гривны.
Гривны.

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 ноября, на 7,75 коп. до 23,9814 UAH/USD в то время как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 копеек.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 ноября, на 12,19 коп. до 24,0589 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна установила очередной рекорд - доллар упал до минимума 2016 года. Также гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тем временем аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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