Справочное значение гривны "перевалило" за психологическую отметку

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 ноября, на 7,75 коп. до 23,9814 UAH/USD в то время как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 копеек.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 ноября, на 12,19 коп. до 24,0589 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, гривна установила очередной рекорд - доллар упал до минимума 2016 года. Также гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тем временем аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.