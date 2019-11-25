Гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 4 коп. в понедельник укрепился на 7 коп. до 24,04 UAH/USD в то время как НБУ в период с 18 по 22 ноября сократил покупку валюты на межбанке на 37% до 120 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,09-24,13 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,04-24,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,03-24,06 UAH/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,27% с 27,72 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD. В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.