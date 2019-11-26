НБУ повысил курс гривны в начале недели: официальный курс валют на 26 ноября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3096,3485 100 долларов США 2405,3801 100 швейцарских франков 2410,1970 1000 иен 220,8744 10 российских рублей 3,7723 100 евро 2647,8424

Как сообщали Українські Новини, возможны два сценария: Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.

Также обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу укрепился на 5 коп. до 24,19 UAH/USD.

А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.