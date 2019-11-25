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25 листопада 2019, понеділок, 17:29 23
Фінанси 2019-11-25T18:02:04+02:00
Українські Новини
Гривня встановила черговий рекорд: долар впав до мінімуму 2016 року

Гривня встановила черговий рекорд: долар впав до мінімуму 2016 року

Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара
Курс долар впав Фото: Tumix.ru
Курс долар впав Фото: Tumix.ru

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 листопада, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH / USD. Таким чином гривня продовжує бити світовий рекорд з темпів зростання до долара, досягнувши значення січня 2016 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 листопада, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3096,3485
100 доларів США 2405,3801
100 швейцарських франків 2410,1970
1000 ієн 220,8744
10 російських рублів 3,7723
100 євро 2647,8424

Таким чином курс долара встановив черговий рекорд в цьому році, побивши попередній, встановлений в 2408,28 UAH/USD до 30 вересня.

Курс долара до гривні опускався нижче ще січні 2016 року. Тоді, курс 2395,08 UAH/USD НБУ встановив на 15 січня 2016 року, після чого долар стрімко зростав у ціні.

Динаміка зміни курсу валют. Інфографіка: НБУ Динаміка зміни курсу валют. Інфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новин, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок зміцнився на 7 коп. до 24,04 UAH/USD у той час як НБУ в період з 18 по 22 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанку на 37% до 120 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем.

Раніше аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку, зазначивши, що долар може впасти нижче 24 гривень.

Крім того, в Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими два сценарії курсу гривні на 2020 рік.

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