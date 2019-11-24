Доллар может упасть ниже 24 гривен: аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Украинская гривна на валютном рынке удерживает свои позиции. Так, Национальный банк установил на 22-24 ноября официальный курс гривны на уровне 24,1937 UAH/USD. В то же время в пятницу, 22 ноября, гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 24,11 UAH/USD. По прогнозам экономистов, нынешней курс гривны может еще больше укрепиться и пробить отметку в 24 гривны за доллар.

Прогноз курса доллара к гривне прокомментировал аналитик Альпари Максим Пархоменко, пишет "КП в Украине".

"Гривна за последнюю неделю продолжила поход на юг и смогла достигнуть своих максимумов за последние несколько лет. В данный момент гривна закрывает неделю на отметке в 24.18 гривен за доллар. Укрепление гривны до таких значений стало возможным за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на национальную валюту. В тоже время, спрос на доллар на рынке значительной мере просел. Если раньше основной спрос на валюту формировался за счет Нефтегаза, то сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности. Это и не дает возможности гривне снижаться в текущий момент. Сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает ее плавно выше и выше", - сказал он.

В паре с евро гривна показывает нейтральную динамику. За счет роста европейской валюты на международных рынках рост гривны был нивелирован, из-за чего текущие позиции остаются на уровне открытия понедельника.

"Сейчас рынок замер в ожидании решения по программе сотрудничества с МВФ. В случае положительного решения, мы можем ожидать продолжение восходящего тренда по гривне и доллар может опуститься ниже 24 грн", - резюмировал Пархоменко.

Как сообщали Україньскі Новини, Morgan Stanley прогнозирует, что американские акции и корпоративные облигации будут показывать отстающую динамику в следующем году, а доллар ослабеет на фоне ускорения экономического роста за пределами США.

Темв ременем, в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год.