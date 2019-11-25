Гривна окрепла после выходных: официальный курс валют по НБУ

После того как межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 ноября, на 1,01 коп. до 24,1937 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3107,7973 100 долларов США 2416,4262 100 швейцарских франков 2430,4931 1000 иен 222,618 10 российских рублей 3,7928 100 евро 2672,0841

Как сообщали Українські Новини, четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Кроме того, доллар подешевел, а евро подорожал в обменниках. Также банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.

Ранее эксперты также объяснили, что происходит на рынке валют и прогнозы дали по курсу. Тем временем министр экономики Тимофей Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, согласно которому возможны два сценария.