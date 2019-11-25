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25 ноября 2019, понедельник, 05:55 33
Финансы 2019-11-25T05:55:01+02:00
Українські Новини
Гривна окрепла после выходных: официальный курс валют по НБУ

Гривна окрепла после выходных: официальный курс валют по НБУ

Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс рубля, курс доллара, Курс евро, курс швейцарских франков, курс иен, курс фунтов стерлингов
Гривны.
Гривны.

После того как межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22-24 ноября, на 1,01 коп. до 24,1937 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3107,7973
100 долларов США 2416,4262
100 швейцарских франков 2430,4931
1000 иен 222,618
10 российских рублей 3,7928
100 евро 2672,0841

Как сообщали Українські Новини, четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Кроме того, доллар подешевел, а евро подорожал в обменниках. Также банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.

Ранее эксперты также объяснили, что происходит на рынке валют и прогнозы дали по курсу. Тем временем министр экономики Тимофей Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, согласно которому возможны два сценария.

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