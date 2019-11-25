НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть

Национальный банк в период с 18 по 22 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 37% до 120 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей после того, как межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 120 млн долларов по единому курсу. Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 070,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов. По единому курсу с начала года куплено валюты на 3 209,6 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены. В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 5 295,3 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,02% с 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар подешевел, а евро обвалился. Тем временем аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.