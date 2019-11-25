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25 ноября 2019, понедельник, 15:56 52
Финансы 2019-11-25T15:57:26+02:00
Українські Новини
НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть

НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть

НБУ, Межбанк, Национальный банк Украины, покупка валюты, Межбанковский валютный рынок
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

Национальный банк в период с 18 по 22 ноября сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 37% до 120 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей после того, как межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 120 млн долларов по единому курсу. Используя Matching, НБУ с начала года купил 2 070,7 млн долларов, продал – 108,5 млн долларов. По единому курсу с начала года куплено валюты на 3 209,6 млн долларов, а продано – 370,73 млн долларов.

Также с начала года НБУ купил 15 млн долларов по запросу лучшей цены. В целом с начала года НБУ купил на межбанке в ходе интервенций 5 295,3 млн долларов, а продал - 479,23 млн долларов. 

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,02% с 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар подешевел, а евро обвалился. Тем временем аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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