Пенсійний фонд перерахує пенсії вже через тиждень: що зміниться

Після того, як Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для обчислення пенсії, головною зміною цього тижня в соціальній сфері буде підвищення мінімальної пенсії на 74 гривні до 1638 гривень. Такі цифри закладені в бюджеті на 2019 рік, повідомляють Українські Новини.

Згідно з бюджетом, прожитковий мінімум в 2019 підвищується двічі - в липні і наступне підвищення очікується 1 грудня. Мінімальна пенсія зростає разом із прожитковим мінімумом.

До речі, для працездатних осіб з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2 007 гривень, з 1 грудня - 2 102 гривні, для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня - 1 564 гривні, з 1 грудня - 1 638 гривень, для дітей віком до 6 років з 1 липня - 1 699 гривень, з 1 грудня - 1 779 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років з 1 липня - 2 118 гривень, з 1 грудня - 2 218 гривень.

Перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму

Як стаж роботи впливає на підвищення пенсії

Розмір пенсії за віком відповідно до Закону №1058 визначається згідно ст. 27 Закону №1058, яким визначена формула для обчислення розміру пенсії, де заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 Закону №1058, множиться на коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 Закону №1058. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначений законом, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок - 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 страховий стаж для чоловіків 25, для жінок - 20 років), повідомляє "Урядовий кур'єр".

З 01 липня 2019, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) за наявності страхового стажу у чоловіків 35, а у жінок - 30 років, не досягає 2000 гривень, таким пенсіонерам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали, проводиться перерахунок пенсії відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону №1058. Перерахунок пенсії проводиться у разі набуття права на встановлення надбавки, підвищення або пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Для забезпечення індексації пенсії щорічно проводять перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховують для обчислення пенсії (ч. 2 ст. 42 Закону №1058).

Зазначимо, що з 1 грудня 2019 підвищиться на 40 грн і мінімальний розмір аліментів для дітей віком до шести років зросте – до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років – до 1109 грн.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум.

Тим часом в 2020 пенсії підвищаться двічі, а поки що Пенсійний фонд зайнявся перевіркою пенсійних справ, а також оформленням електронних трудових.