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21 ноября 2019, четверг, 14:41 252
Судебная власть 2019-11-21T14:42:29+02:00
Українські Новини
Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Кабмин, Прожиточный минимум, Продукты питания, Окружной административный суд Киева
Деньги.
Деньги.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета Министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год после его увеличения в июле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабмину.

Он признал противоправными действия Кабинета Министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.

Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрении проекта закона "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представление в Раду с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий. В своем решении суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Как сообщали Українськi Новини, эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий. Также от прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат.

Кроме того, Кабмин предлагал установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.

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