Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета Министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год после его увеличения в июле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина к Кабмину.

Он признал противоправными действия Кабинета Министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.

Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрении проекта закона "О Государственном бюджете на 2019" от 15.09.2019 №9000, его представление в Раду с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий. В своем решении суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях".

Как сообщали Українськi Новини, эксперт назвал условие для повышения пенсий, социальных выплат и пособий. Также от прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат.

Кроме того, Кабмин предлагал установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.