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22 листопада 2019, пʼятниця, 16:28 17
Верховна Рада і партії 2019-11-22T16:37:30+02:00
Українські Новини
Замовили за великі гроші: Іванісов заперечує участь у груповому зґвалтуванні в листуванні з "Джокером" і проси

Замовили за великі гроші: Іванісов заперечує участь у груповому зґвалтуванні в листуванні з "Джокером" і просить захисту

згвалтування, Партія
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com
Роман Іванісов. Фото: 4vlada.com

Виключений з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтуванні депутатом та його друзями неповнолітньої дівчини.

Про це "Джокер" написав у своєму Telegram-каналі.

"Цей депутат разом з друзями зґвалтував малолітню дівчинку. Згідно з вироком суду, він значиться як організатор, тобто виступав паровозом. Отримав 3,5 року і був помилуваний президентом Кучмою на прохання його впливового батька... Він вирішив домовлятися і залишатися у владі. А я вирішив "підбадьорити" цього покидька і поспілкувався з ним годину тому від імені високопоставленого чиновника з ОП", - повідомив пранкер і опублікував текст листування з Іванісовим.

Між пранкером і Іванісовим відбувся наступний діалог:

Іванісов: Зрозуміти, пробачити і захистити! З повагою

Джокер: Як допомогти? Я не зацікавлений, щоб ти йшов до інших. Або ти з нами, або мандат на стіл. Між нами.

Іванісов: Я з тобою! Буду у вівторок, з повагою.

Джокер: Мені Вову потрібно заспокоїти. Ти розумієш??

Іванісов: Так, я все поясню.

Джокер: Людям як поясниш?

Іванісов: Мене замовили за великі гроші, я увімкнув мегаекспертів.

Джокер: Скільки тобі потрібно часу?

Іванісов: Якщо можна, я у вівторок під'їду до Вас, все розповім. Ви підкажете?

Джокер: Так, ти мені потрібен. Але б***ь нам потрібно людям щось говорити.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія заявив, що проблемних депутатів у "Слузі народу" небагато. Також спільник Іванісова за зґвалтування очолював компанію Forex.

Тим часом жертва депутата Іванісова розповіла шокуючі подробиці згвалтування. Раніше був оприлюднений текст вироку Іванісову за згвалтування.

Більше новин про: згвалтування Партія "Слуга народу" Пранкер Джокер Роман Іванісов

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