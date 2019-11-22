Замовили за великі гроші: Іванісов заперечує участь у груповому зґвалтуванні в листуванні з "Джокером" і просить захисту

Замовили за великі гроші: Іванісов заперечує участь у груповому зґвалтуванні в листуванні з "Джокером" і проси

Виключений з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтуванні депутатом та його друзями неповнолітньої дівчини.

Про це "Джокер" написав у своєму Telegram-каналі.

"Цей депутат разом з друзями зґвалтував малолітню дівчинку. Згідно з вироком суду, він значиться як організатор, тобто виступав паровозом. Отримав 3,5 року і був помилуваний президентом Кучмою на прохання його впливового батька... Він вирішив домовлятися і залишатися у владі. А я вирішив "підбадьорити" цього покидька і поспілкувався з ним годину тому від імені високопоставленого чиновника з ОП", - повідомив пранкер і опублікував текст листування з Іванісовим.

Між пранкером і Іванісовим відбувся наступний діалог:

Іванісов: Зрозуміти, пробачити і захистити! З повагою

Джокер: Як допомогти? Я не зацікавлений, щоб ти йшов до інших. Або ти з нами, або мандат на стіл. Між нами.

Іванісов: Я з тобою! Буду у вівторок, з повагою.

Джокер: Мені Вову потрібно заспокоїти. Ти розумієш??

Іванісов: Так, я все поясню.

Джокер: Людям як поясниш?

Іванісов: Мене замовили за великі гроші, я увімкнув мегаекспертів.

Джокер: Скільки тобі потрібно часу?

Іванісов: Якщо можна, я у вівторок під'їду до Вас, все розповім. Ви підкажете?

Джокер: Так, ти мені потрібен. Але б***ь нам потрібно людям щось говорити.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія заявив, що проблемних депутатів у "Слузі народу" небагато. Також спільник Іванісова за зґвалтування очолював компанію Forex.

Тим часом жертва депутата Іванісова розповіла шокуючі подробиці згвалтування. Раніше був оприлюднений текст вироку Іванісову за згвалтування.