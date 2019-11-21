Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора

Юрист Портнов опубликовал текст приговора суда от 1996 года, по которому был осужден депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов.

В 1994 году, когда ему было 17 лет, он с тремя сверстниками ночью ограбили автомобиль в пгт Куйбышево в Запорожской области, после чего решили на нем покататься. После этого они затолкали в машину несовершеннолетнюю Онищенко, выехали в поле, где по очереди ее изнасиловали. Иванисов насиловал девушку предпоследним и сделал это в извращенной форме.

"Затем пытался изнасиловать Онищенко, но сделать это не смог в виду отсутствия эрекции", – говорится в приговоре.

После изнасилования они оставили девушку в поле, а сами скрылись на автомобиле. Вскоре их задержали на железнодорожном переезде.

Полный текст приговора: