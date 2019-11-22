Депутат Рады участвовал в групповом изнасиловании (18+)

В Петровском и Богдановке ГосЧС начала демонтаж двух блиндажей 08:09

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Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20

После резкого повышения гривна снова обвалилась: курс валют от НБУ на 22 ноября 06:00