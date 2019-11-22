Депутат Рады участвовал в групповом изнасиловании (18+)

Каждый день "Слуга народа" грязнет в новом секс-скандале. Сегодня опубликовали текст приговора, по которому был осужден депутат Иванисов. 24 года назад он с тремя дружками изнасиловал девушку в поселке Куйбышево Запорожской области. Они сделали это неестественным способом. Вечером взяли машину отца покататься, запихнули на заднее сидение прохожую, вывезли на колхозный ток и насиловали по очереди. Суд признал всех четырех виновными. Но через месяц апелляция смягчила приговор будущему депутату с 3,5 до 2,5 лет колонии. Через год после изнасилования президент Кучма заменил Иванисову тюрьму условным сроком. Еще днем глава фракции "Слуги народа" вступался за депутата-насильника, называл обвинения заказными, просил время на опровержение. Фейкометами теперь выглядит пресс-служба ГПУ. Вчера она требовала опровергнуть слова генпрокурора, который сказал, что изнасилование несовершеннолетней это правда. Сегодня пресс-служба ГПУ должна опровергнуть сама себя. Недаром Зеленский вчера пожаловался детям, что этих депутатов надо менять. Другие преступления на фоне Иванисова выглядят детскими шалостями. Мэра Львова Садового обвиняют в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка. А бывшего начальника СБУ Грицака подозревают в госизмене, подлоге и шпионаже. Дело расследует НАБУ, содержание держат в секрете. Выплаты больничных и декретных возобновили, хотя денег на это в бюджете нет. Фонду соцстраха не хватает 2,5 млрд гривен на больничные декреты. Директор обещает взять их из других источников, хоть это и не совсем законно. Вот его интервью. Власти надумали обложить налогами блогеров. Это идея бывшего гендиректора 1+1 Ткаченко. Мол те слишком много зарабатывают и ничем не ограничены. Не так давно Ткаченко хотел обложить налогами Нетфликс, Ютьюб и даже Фейсбук. Грядет большой батл двух непримиримых оппонентов – Бужанского и Вятровича. Суд вызвал обоих политиков на заседание, где будут рассматривать символику СС Галичина. Является ли она нацистской или нет. В суд подал Бужанский и апеллирует к документам Нюрнбергского процесса, который признал преступными все подразделения СС, СД и Гестапо. Но это не помешало Вятровичу возвеличивать СС Галичину и другие подразделения, сотрудничавшие с нацистами. Борт номер 1 президента Зеленского сломался. Из-за этого он вчера опоздал в Николаев, где встречали возвращенные Россией военные катера. В Украину пришли морозы. Минусовая температура будет и днем, и ночью. Хотя декабрь обещают теплым.Kiss peace loveДенис ИванескоПодписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.