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22 ноября 2019, пятница, 07:00 282 Новости дня
Политика 2019-11-22T07:38:29+02:00
Українські Новини
Депутат Рады участвовал в групповом изнасиловании (18+)

Депутат Рады участвовал в групповом изнасиловании (18+)

Изнасилование, Слуга народа, Владимир Вятрович, Андрей Садовой, Максим Бужанский, Новости дня, Роман Иванисов

Каждый день "Слуга народа" грязнет в новом секс-скандале. Сегодня опубликовали текст приговора, по которому был осужден депутат Иванисов. 24 года назад он с тремя дружками изнасиловал девушку в поселке Куйбышево Запорожской области. Они сделали это неестественным способом. Вечером взяли машину отца покататься, запихнули на заднее сидение прохожую, вывезли на колхозный ток и насиловали по очереди. Суд признал всех четырех виновными. Но через месяц апелляция смягчила приговор будущему депутату с 3,5 до 2,5 лет колонии. Через год после изнасилования президент Кучма заменил Иванисову тюрьму условным сроком.

 
Еще днем глава фракции "Слуги народа" вступался за депутата-насильника, называл обвинения заказными, просил время на опровержение. Фейкометами теперь выглядит пресс-служба ГПУ. Вчера она требовала опровергнуть слова генпрокурора, который сказал, что изнасилование несовершеннолетней это правда. Сегодня пресс-служба ГПУ должна опровергнуть сама себя. Недаром Зеленский вчера пожаловался детям, что этих депутатов надо менять. Другие преступления на фоне Иванисова выглядят детскими шалостями.
 
Мэра Львова Садового обвиняют в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка. А бывшего начальника СБУ Грицака подозревают в госизмене, подлоге и шпионаже. Дело расследует НАБУ, содержание держат в секрете.
 
Выплаты больничных и декретных возобновили, хотя денег на это в бюджете нет. Фонду соцстраха не хватает 2,5 млрд гривен на больничные декреты. Директор обещает взять их из других источников, хоть это и не совсем законно. Вот его интервью.
 
Власти надумали обложить налогами блогеров. Это идея бывшего гендиректора 1+1 Ткаченко. Мол те слишком много зарабатывают и ничем не ограничены. Не так давно Ткаченко хотел обложить налогами Нетфликс, Ютьюб и даже Фейсбук.
 
Грядет большой батл двух непримиримых оппонентов – Бужанского и Вятровича. Суд вызвал обоих политиков на заседание, где будут рассматривать символику СС Галичина. Является ли она нацистской или нет. В суд подал Бужанский и апеллирует к документам Нюрнбергского процесса, который признал преступными все подразделения СС, СД и Гестапо. Но это не помешало Вятровичу возвеличивать СС Галичину и другие подразделения, сотрудничавшие с нацистами.
 
Борт номер 1 президента Зеленского сломался. Из-за этого он вчера опоздал в Николаев, где встречали возвращенные Россией военные катера.
 
В Украину пришли морозы. Минусовая температура будет и днем, и ночью. Хотя декабрь обещают теплым.

Kiss peace love
Денис Иванеско

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Больше новостей о: Изнасилование Слуга народа Владимир Вятрович Андрей Садовой Максим Бужанский Новости дня Роман Иванисов

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