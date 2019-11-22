Сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex

Сообщник депутата "Слуги народа" Романа Иванисова по изнасилованию девушки в 1995 году возглавлял компанию FOREX MMCIS group. Об этом сообщает "Страна".

В сентябре 1995 года Иванисов и его приятели катались на служебной "Волге" отца Романа Комысы. Отец попросил его отогнать авто в гараж.



Однако Комыса решил машину в гараж не ставить, а вместо этого покататься с друзьями. И позвал еще троих - Михаила Хаджийского, Романа Иванисова и Александра Ивахина.



Судя по "Волге", именно его потерпевшая Онищенко могла называть "сыном мэра" Бердянска. Однако эту должность в 1995 году занимал Алексей Бакай. Судя по фамилии, Роман был сыном главы Бердянской районной госадминистрации Александра Комысы.



Учитывая, что Комыса-младший также не отсидел весь срок, а вышел менее, чем через год по условке - то без помощи отца, которого назначил на должность тогдашний президент, не обошлось.



Интересно, что через много лет человек по имени Роман Комыса всплыл как генеральный директор компании FOREX MMCIS group. Он возглавил ее в 2014 году, сообщали бердянские СМИ.





Интересно, что буквально через месяц после вступления в должность гендиректора "Форекса", Комыса заявил о ее банкротстве. В деловых кругах говорят, что Комыса был просто "фунтом", на которого оформлялись идущие ко дну финансовые пирамиды.



Сообщается, что с 2014 года в отношении FOREX MMCIS group расследуется уголовное производство о мошенничестве, в последний раз расследование возобновлялось в 2018 году.



Как сообщали Українські Новини, Депутат Иванисов отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает.



Кроме того, депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.



Тем временем, "Слуга народа" исключает Иванисова из фракции.