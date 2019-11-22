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22 ноября 2019, пятница, 08:52 883
Верховная Рада и партии 2019-11-22T09:10:41+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" исключает Иванисова из фракции

"Слуга народа" исключает Иванисова из фракции

Скандал, Изнасилование, Партия
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com

Фракция "Слуга народа" Верховной Раде намерена исключить депутата парламента Романа Иванисова, который с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, из фракции.

Об этом сообщил председатель фракции Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"С этим мы его сегодня выключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут", - сказал он.

Арахамия не считает критическим количество скандалов с членами фракции "Слуга народа" из-за большого количества депутатов в ней.

Политик также отрицал заявления ведущих о возможной даче взятки Иванисовым депутату Рады от "Слуги народа" Дмитрию Соломчуку при отборе кандидатов на выборы в Раду 21 июля.

"Я считаю, что эта информация вообще не отвечает действительности. Это сейчас пытаются накрутить на одну историю 10 историй сверху", - отметил депутат.

Председатель "Слуги народа" заявил, что намерен с другими членами фракции давить на Иванисова, чтобы он досрочно сложил полномочия парламентария.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опубликованному 21 ноября тексту приговора, Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Депутат Иванисов отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Тем временем депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.

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