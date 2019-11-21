Я знаю, как это – с жизнью прощаться, с ребенком, - жертва депутата Иванисова рассказала шокирующие подробности изнасилования

Жертва изнасилования Романа Иванисова рассказала о жутких подробностях этого дела. В 1995 году девушке было всего 25 лет и у нее был маленький ребенок, когда 4 молодых людей, среди которых был и нынешний депутат Роман Иванисов, силком затащили ее в машину, таскали ее за волосы, били и изнасиловали. Преступление приобрело огласку в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили после изнасилования, постоянно давили, а дело хотели "замять". Об этом сообщает ТСН.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она.

Девушка также призналась и в том, что из-за давления ей пришлось написать несколько просьб о помиловании насильников.

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали. Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", - рассказала женщина.

Как сообщали Українські Новини, депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора.

Портнов опубликовал указ Кучмы, подтверждающий судимость депутата Иванисова.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Депутат Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Тем временем депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.