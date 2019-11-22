Арахамия заявил, что проблемных депутатов в "Слуге народа" немного

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что количество проблемных депутатов — меньше 2%, что находится "в пределах допустимой погрешности". Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

На вопрос журналиста о том, что сейчас происходит во фракции "Слуги народа", ее глава Давид Арахамия сообщил, что активного участия в формировании партийного списка не принимал и был "таким же депутатом, которого отобрал Президент" как и другие, но теперь ему досталась "тяжелая роль координировать" их действия. Он рассказал принцип, которым руководствуется, занимаясь этим.

В частности, Арахамия ведет подсчет "проблемных" депутатов, выбор которых "был ошибкой". По его подсчетам, "погрешность в отборе" нардепов составила менее 2%.

"Когда я общался с Президентом, мы говорили, что в любом отборе есть так называемая погрешность, то есть право на ошибку. Я посмотрел, как это делают, что будет нормальной погрешностью в отборе. Люди говорят, что 5% — ну так, 10% значит, что плохо поработали, более 10% — очень плохо. В нашей фракции 254 человека было сначала, то есть 10% это 25 человек, 5% — это 12 соответственно. У нас есть только три проблемы пока что. Это даже меньше чем 2%. То есть будем считать, что мы пока что в пределах погрешности идем", — сказал он.

Также Арахамия подчеркнул, что не совершать ошибки — не самое главное, и важнее их признавать и исправлять.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию.

Депутат Иванисов отсидел за изнасилование девушки, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Тем временем депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.