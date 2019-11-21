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21 листопада 2019, четвер, 11:47 50
Зовнішня політика 2019-11-21T14:45:03+02:00
Українські Новини
Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів

Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів

вмс україни, військова техніка, ФСБ Росії, кораблі, українські кораблі

Федеральна служба Російської Федерації заперечує зняття з повернутих кораблів ВМС України розеток, плафонів і унітазів, стверджуючи, що повертали техніку в нормальному стані, в той час як Зеленський має намір просити Росію повернути вкрадене.

Про це йдеться у заяві Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, повідомляє ТАСС, публікуючи також відповідне відео.

"Якщо за час переходу від берегів Криму до Очакова українська сторона зуміла "угробити" суди і довести сантехніку до неналежного стану, то це проблема самої української сторони", - сказано в повідомленні ФСБ.

Також ФСБ опублікувало відеокадри зовнішнього і внутрішнього стану суден у момент, за їх словами, передачі українській стороні, а також процедури підписання актів прийому-передачі.

Як повідомляли Українські Новини, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили кораблі ВМС познімали плафони, розетки та унітази. Також повернені Росією кораблі пройдуть експертизу стану та наявності документації та обладнання. Крім того, у Зеленського зламався президентський літак і він запізнився на зустріч кораблів в Очакові.

Тим часом в Євросоюзі очікують від Росії позитивних кроків після повернення українських кораблів.

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