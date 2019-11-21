Украина будет просить РФ вернуть пропавшее с украинских кораблей, - Зеленский

Украина намерена обратиться к России с просьбой вернуть то, что пропало с украинских военных кораблей, завхаченных РФ у Керченского пролива осенью 2018 года при их возвращении.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на ночном брифинге в Очакове (Николаевская область) при осмотре кораблей после их возвращения Украине, передают Українськi Новини.

"Действительно не хватает части вооружения. Я увидел состояние - будет расследование и мы увидим детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - сказал он.

Зеленский добавил, что ремонт кораблей займет три месяца.

Как сообщали Українськi Новини, 20 ноября в Очаков прибыли три украинских корабля, которые вернула Россия после захвата в Керченском проливе.

Ранее Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС. Он отметил, что корабли не могут идти своим ходом, поэтому их доставляли с помощью буксировки.

Тем временем Федеральная служба Российской Федерации отрицает снятие с возвращенных кораблей ВМС Украины розеток, плафонов и унитазов, утверждая, что возвращали технику в нормальном состоянии.

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.