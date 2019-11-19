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19 ноября 2019, вторник, 15:22 68
Внешняя политика 2019-11-19T15:31:37+02:00
Українські Новини
В Евросоюзе ожидают от России положительных шагов после возвращения украинских кораблей

В Евросоюзе ожидают от России положительных шагов после возвращения украинских кораблей

Евросоюз, Украино-российские отношения, Украина-Россия, Украинские корабли

В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что Россия должна вернуть захваченные украинские корабли в 2018 году в Керченском проливе в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву и ожидают, что ситуация с проходом кораблей больше не повторится.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, пишет DW.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход в решении конфликта, что является следствием актов агрессии России против Украины. Мы ожидаем, что Россия будет отвечать на это подобными положительными шагами", - заявила Косьянчич.

По ее словам, Брюссель рассчитывает, что Россия не будет препятствовать свободному проходу судов в Азовское море в соответствии с международным правом.

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые в прошлом году были задержаны российской стороной с применением оружия в районе Керченского пролива, направляются домой.

25 ноября 2018 российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а также арестовали 24 моряков. ФСБ России возбудила уголовное дело и выдвинула всем украинским морякам обвинение в незаконном пересечении границы. Моряки заявили, что считают себя военнопленными.

ЕС и США ввели санкции в отношении РФ за инцидент в Керченском проливе. А Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию в течение месяца освободить моряков и вернуть захваченные корабли. В сентябре Москва частично выполнила это требование: моряки вернулись на родину в рамках согласованного Россией и Украиной обмена удерживаемых лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей.

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