У Зеленского сломался президентский самолет и он опоздал на встречу кораблей в Очакове

Президент Владимир Зеленский прибыл в Очаков Николаевской области и осмотрел возвращенные Россией украинские военные корабли.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала спикер Президента Юлия Мендель, передают Українськi Новини.

Также Президент встретился с освобожденными в сентябре моряками.

По информации "Нового времени", Зеленский с опозданием прибыл в Очаков встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности президентского самолета.

После визита в Станицу Луганскую он должен был вылететь из Чугуева Харьковской области в Очаков, однако у президентского Ан отказал двигатель. Неисправность обнаружили до взлета.

"Не завелись", - заявил собеседник издания.

В связи с инцидентом было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Как сообщали Українськi Новини, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу". Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС.

Тем временем в Евросоюзе ожидают от России положительных шагов после возвращения украинских кораблей.