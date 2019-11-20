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20 ноября 2019, среда, 17:36 80
Силовые структуры 2019-11-20T18:06:36+02:00
Українські Новини
Видео дня: в Очаков прибывают освобожденные украинские корабли

Видео дня: в Очаков прибывают освобожденные украинские корабли

Керченский инцидент, Захват украинских кораблей, Украинские корабли

Сегодня, 20 ноября, три украинских военно-морских судна "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу", которые вернула Украине Россия, прибывают в военную гавань Очакова в Николаевской области. Об этом сообщает Думская.

Так, сообщается, что первым прибыл бронекатер "Никополь" - его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". 

Сейчас МБАК отцепили, и два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу. Второго бронекатера пока не видно на горизонте. В 16:09 издание сообщило о прибытии "Яны Капу", его тянет буксир "Гайдамака".

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

Освобожденные украинские кораблиОсвобожденные украинские корабли

Известно, что в ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС.

Ранее Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

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