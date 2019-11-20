Видео дня: в Очаков прибывают освобожденные украинские корабли

Сегодня, 20 ноября, три украинских военно-морских судна "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу", которые вернула Украине Россия, прибывают в военную гавань Очакова в Николаевской области. Об этом сообщает Думская. Так, сообщается, что первым прибыл бронекатер "Никополь" - его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав". https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=f5EogcgfZCE#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Сейчас МБАК отцепили, и два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу. Второго бронекатера пока не видно на горизонте. В 16:09 издание сообщило о прибытии "Яны Капу", его тянет буксир "Гайдамака". Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины. Освобожденные украинские корабли Известно, что в ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский. Как сообщали Українські Новини, Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС. Ранее Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".