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20 ноября 2019, среда, 13:55 1447
Силовые структуры 2019-11-20T13:56:02+02:00
Українські Новини
Поснимали плафоны, розетки и унитазы: Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС

Поснимали плафоны, розетки и унитазы: Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС

военные корабли, Корабли Украины, Захваченные украинские корабли, Украинские корабли
Освобожденные корабли. Фото: Керчь. ФМ
Освобожденные корабли. Фото: Керчь. ФМ

Возращенные Россией украинские военные корабли, которые пройдут экспертизу состояния, наличия документации и оборудования, находятся в плохом техническом состояниии. 

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в комментарии "4 каналу", передают Українськi Новини.

"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал он.

Он отметил, что корабли не могут идти своим ходом, поэтому их доставляют с помощью буксировки.

Как сообщали Українські Новини, Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.

 

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