Поснимали плафоны, розетки и унитазы: Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС

Возращенные Россией украинские военные корабли, которые пройдут экспертизу состояния, наличия документации и оборудования, находятся в плохом техническом состояниии.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в комментарии "4 каналу", передают Українськi Новини.

"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - сказал он.

Он отметил, что корабли не могут идти своим ходом, поэтому их доставляют с помощью буксировки.

Как сообщали Українські Новини, Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.