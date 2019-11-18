Возвращенные Россией корабли пройдут экспертизу состояния и наличия документации и оборудования

Украина проверит состояние переданных Россией артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейдового буксира "Яны-Капу", захваченных РФ в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли с них изъяты оборудование и документация", - сказано в нем.

Отмечается, что 1 апреля, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, МИД сообщил России о споре касательно нарушения ею иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

"Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Указывается, что украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН при задержании и удерживании катеров, буксира и 24 членов их экипажей.

Как сообщали Українські Новини, Россия сообщила, что передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

25 ноября российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир, после того, как российский пограничный катер протаранил украинский буксир при переходе группы кораблей украинских ВМС из Черного в Азовское море.