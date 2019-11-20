Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас обіцяє вивчити українську мову протягом одного року.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.



"Обіцяю, якщо запросите мене в наступному році також, буду розмовляти українською", - сказав Маасікас.

При цьому глава представництва сказав вступне слово українською мовою, проте далі продовжив свій виступ англійською.



Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні.



Раніше вже повідомлялося, що новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас.



Також Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову.



Крім того, Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і розповів, що губернатор не розмовляє з братом в "ДНР". У травні Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.



Тим часом, Зеленський в Tesla з кавою і "пирожочком" розповів, як покращує свою українську.