підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
20 листопада 2019, середа, 12:39 6
Зовнішня політика 2019-11-20T12:40:26+02:00
Українські Новини
Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року

Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року

Кабмін, Українська мова, Матті Маасікас, Голова представництва Європейського Союзу
Матті Маасікас. Фото: Twitter/EU Delegation UA
Матті Маасікас. Фото: Twitter/EU Delegation UA

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас обіцяє вивчити українську мову протягом одного року.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Обіцяю, якщо запросите мене в наступному році також, буду розмовляти українською", - сказав Маасікас.

При цьому глава представництва сказав вступне слово українською мовою, проте далі продовжив свій виступ англійською.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні.

Раніше вже повідомлялося, що новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас.

Також Луценко порадила Зеленському вивчити українську мову.

Крім того, Зеленський перейшов на російську, підписав підписаний указ і розповів, що губернатор не розмовляє з братом в "ДНР". У травні Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Тим часом, Зеленський в Tesla з кавою і "пирожочком" розповів, як покращує свою українську.

Більше новин про: Кабмін Українська мова Матті Маасікас Голова представництва Європейського Союзу

Архів
Новини
Дубілет хоче впорядкувати роботу урядових call-центрів 13:06
За можливе перевищення службових повноважень Горбатюком і Ситником відкриють справу 13:00
Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року 12:39
Стан здоров'я Ірини Луценко вимагає значного часу для лікування і реабілітації 12:33 Документ
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
більше новин
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато 16:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok