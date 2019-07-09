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09 июля 2019, вторник, 20:53 29
Внешняя политика 2019-07-09T22:30:03+03:00
Українські Новини
Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас

Новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас

Главой Представительства Европейского Союза в Украине назначен эстонский дипломат Матти Маасикас, сообщает Европейская служба внешних связей.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе. В настоящее время он занимает должность заместителя министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии.

В Киеве он сменит Хьюга Мингарелли в рамках плановой ротации.

Напомним, Хьюг Мингарелли стал послом ЕС в Украине в июле 2016 года, тогда вместе с ним на должность претендовал швед Питер Семнеби. Перед своим назначением Мингарелли с 2002 до 2011 года занимался странами Восточной Европы, в том числе и Украиной.

Также ранее Мингарелли посоветовал Украине не просить денег ЕС, а использовать уже выделенные.

Также Мингарелли был уверен, что Европейский Союз не будет против пересмотра торговых отношений с Украиной в рамках соглашения о зоне свободной торговли.

А ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что имидж Украины в Западной Европе не соответствует ее реалиям.

Больше новостей о: Хьюг Мингарелли Матти Маасикас Представительство ЕС

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