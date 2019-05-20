Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в своей речи, говоря о войне на Донбассе и жителях оккупированных территорий, перешел на русский язык.\r\nОб этом он сказал на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.\r\nВ свою очередь Ляшко выкрикнул, что они понимают украинский язык.\r\n"Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что украинец - это не в паспорте, украинец - это тут, в сердце", - сказал Президент.\r\nОтвет Зеленского о делении людей вызвал аплодисменты в зале.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский принес присягу и стал 6-м Президентом Украины.\r\nЗеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.\r\nУкраїнські Новини ведут онлайн-трансляцию инаугурации Зеленского.