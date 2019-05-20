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20 мая 2019, понедельник, 11:05 1090
Политика 2019-05-20T11:15:57+03:00
Українські Новини
Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе

Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в своей речи, говоря о войне на Донбассе и жителях оккупированных территорий, перешел на русский язык.

Об этом он сказал на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

В свою очередь Ляшко выкрикнул, что они понимают украинский язык.

"Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что украинец - это не в паспорте, украинец - это тут, в сердце", - сказал Президент.

Ответ Зеленского о делении людей вызвал аплодисменты в зале.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский принес присягу и стал 6-м Президентом Украины.

Зеленский в ходе своего выступления заявил о роспуске Рады.

Українські Новини ведут онлайн-трансляцию инаугурации Зеленского.

Больше новостей о: Русский язык Конфуз война на Донбассе Владимир Зеленский

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