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  • Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом в ДНР
05 июля 2019, пятница, 17:33 133
Политика 2019-07-05T17:47:27+03:00
Українські Новини
Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом

Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом в ДНР

В ходе визита в Краматорск Владимир Зеленский вновь перешел на русский язык, подписал уже обнародованный сайтом Президента указ и прокомментировал родственные связи новоназначеного им председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Отношения Кириленко с братом из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Зеленский прокомментировал в ходе представления нового губернатора, передают Українськi Новини.

"Я видел огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает в ДНР, служит и так далее. Я понимаю, что ему неудобно об этом говорить. Давайте я скажу. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны об этом помнить. Естественно, у Паши там семья: там его родители, брат. Мы все понимаем, какое сейчас время. Родители там живут, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать. Паша им предлагал. Это их выбор. А что касается брата - для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость сказать. С братом человек не разговаривает по политическим разногласиям. Сам Паша покинул эту территорию, находится и работает в Украине", - сказал он.

Перед тем как представить Кириленко, Зеленский подписал указ о его назначении председателем Донецкой ОГА, хотя соответствующий документ был обнародован на сайте Президента еще три часа назад.

Выступал Зеленский в Краматорске преднамеренно на русском языке.

"Я хотел бы начать с того, что в последние годы есть много разговоров, что якобы на Донбассе не разрешают разговаривать на русском языке. Начинают говорить, что притесняют русский язык. Кто-то даже говорит, что необходимо ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому чтобы не было больше никаких манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", - сказал Президент на украинском и перешел на русский язык.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский раскрыл свое видение языкового вопроса в Украине.

В свою очередь глава офиса Президента Зеленского Андрей Богдан за предоставление русскому на Донбассе статуса регионального

В то время как Дмитрий Разумков, лидер партии Зеленского "Слуга народа", против защиты русского языка в Украине на танках. 

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