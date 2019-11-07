Новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас начал работу в Украине

Новый посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло в Мариинском дворце. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине на своей странице в Facebook.

"Для меня большая честь представлять Европейский Союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украины друг к другу", - цитирует слова дипломата пресс-служба.

После формальных представлений Маасикас и Зеленский обсудили реформы, направленные на улучшение уровня жизни украинцев.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас.

А ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что имидж Украины в Западной Европе не соответствует ее реалиям.