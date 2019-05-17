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17 мая 2019, пятница, 16:33 118
Политика 2019-05-17T16:40:58+03:00
Українські Новини
Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык

Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык

Депутат Ирина Луценко, которая сегодня объявила об уходе с должности представителя Президента в Верховной Раде, посоветовала новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому не слушать олигархов и выучить государственный язык. Об этом Луценко заявила во время брифинга, трансляцию которого вел официальный канал "Рада" на странице в Facebook.

Так, Луценко посоветовала Зеленскому терпеливо убеждать депутатов, а не воевать с ними, а также предлагать парламенту такие законопроекты, которые политически невозможно не поддержать и за которые будет голосовать даже оппозиция.

Также Луценко пожелала Зеленскому быть принципиальным и не слушать олигархов, быть президентом всех украинцев и прислушиваться к конструктивным предложениям.

Кроме того, депутат упомянула о международной коалиции и посоветовала Зеленскому сотрудничать с ней.

По словам Луценко, Зеленскому нужно освоить "мягкое оружие", изучив государственный язык.

При принятии решений Луценко посоветовала помнить выражение "Все возвращается", надпись с которым размещена на булаве.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем.

Тем временем, Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть".

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