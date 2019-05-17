Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык

Депутат Ирина Луценко, которая сегодня объявила об уходе с должности представителя Президента в Верховной Раде, посоветовала новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому не слушать олигархов и выучить государственный язык. Об этом Луценко заявила во время брифинга, трансляцию которого вел официальный канал "Рада" на странице в Facebook.\r\nТак, Луценко посоветовала Зеленскому терпеливо убеждать депутатов, а не воевать с ними, а также предлагать парламенту такие законопроекты, которые политически невозможно не поддержать и за которые будет голосовать даже оппозиция.\r\nТакже Луценко пожелала Зеленскому быть принципиальным и не слушать олигархов, быть президентом всех украинцев и прислушиваться к конструктивным предложениям.\r\nКроме того, депутат упомянула о международной коалиции и посоветовала Зеленскому сотрудничать с ней.\r\nПо словам Луценко, Зеленскому нужно освоить "мягкое оружие", изучив государственный язык.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tzeksPbvye8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПри принятии решений Луценко посоветовала помнить выражение "Все возвращается", надпись с которым размещена на булаве.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко посоветовал Зеленскому идти его путем.\r\nТем временем, Кравчук посоветовал Зеленскому "изменить всю власть".