За п'ять днів опалювального сезону киянам нарахували майже 1000 гривень за тепло

В той час, як уряд зняв обмеження на зростання тарифів на тепло і гарячу воду та особливо актуально стало перевіряти в будинку кожен градус, кияни обурилися квитанціями з несподівано великими рахунками за житлово-комунальні послуги, які їм нарахували за жовтень. Платіжки з сумами близько тисячі гривень за тепло отримали мешканці одного з київських будинків, тоді як опалювальний сезон розпочався лише в кінці жовтня, повідомляє "Сьогодні".

Мешканці припускають, що рахунки вийшли настільки великими через неопломбований загальнобудинковий лічильник. А його знімали на повірку в липні.

"Розпочався опалювальний сезон, і відповідно, оскільки не опломбований лічильник, нам починають нараховувати платежі як для будинків без лічильника. Тобто по 38 гривень за квадратний метр, мені за 5 днів опалювального сезону прийшла сума 973 гривні", – каже обурена Олена Мар'янчик, мешканка будинку.

За словами мешканки, про те, що лічильник без пломби, люди дізналися випадково. Акт перевірки приладу запитали в керуючої компанії. Змонтували лічильник 20 серпня. Доступу до приладу у жителів не було, оскільки підвал закритий.

Після звернення видання за роз'ясненнями до комунальників, в той же день лічильник опломбували. Але на цифри в платіжках це не впливає, запевнили в "Київтеплоенерго".

"Лічильник знаходився і знаходиться в працездатному стані, після усунення недоліків. Прилад обліку був опломбований. Та він і до опломбування рахував і після цього рахує", - заявив Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

І пояснив чому виставлені такі рахунки.

"За жовтень у деяких будинках, де не встигли добігти і зняти фактичні показники, могли нарахувати за середньозваженими показниками попереднього опалювального сезону. Якщо було нараховано або зайве, або, навпаки, недораховано, в листопаді будуть виконані відповідні коригування", – говорить Костянтин Лопатін.

В "Київтеплоенерго" створили електронний ресурс, де можна побачити обсяги спожитого тепла у всіх будинках столиці та дізнатися, чи працює лічильник. Щоб уникнути подальших непорозумінь у "Київтеплоенерго" радять обрати представника будинку, який буде контролювати зняття показань лічильника і наявність його повірки. Для цього потрібно звернутися із заявою до відомства.

Раніше Українські Новини розповіли, чому важливо повіряти лічильники і як це впливає на платіжки за комуналку. Які є способи повірки лічильника і як зробити це дешевше, дивіться у відео.

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