Полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле Львовской области

Полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле во Львовской области - в городах, в которых до сих пор не начался отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле", - говорится в сообщении.

В Новояворовске и в Новом Роздоле - городах, в которых до сих пор не начался отопительный сезон, охрану имущества и общественного порядка на территории и вблизи теплоснабжающих предприятий осуществляют сотрудники Управления полиции охраны и территориальных подразделений Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Всего на объектах выставлено десять постов, где круглосуточно несут службу сотрудники Управления полиции охраны во Львовской области.

Полицейские обеспечивают охрану имущества, а также публичную безопасность на территории и вокруг ТЭЦ.

Как сообщали Українські Новини, Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, сроки по старту отопительного сезона в Новом Раздоле неизвестны.

Кабинет Министров рассчитывает на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).