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16 ноября 2019, суббота, 19:29 62
Экономика 2019-11-16T19:29:13+02:00
Українські Новини
Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду

Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду

Кабмин, Отопительный сезон, Ограничение, Горячая вода, Тарифы на тепло, Тарифы на воду, Предельные цены

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Ранее постановление №560 правительства Владимира Гройсмана установило предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета). Также в этом постановлении устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 грн за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 грн за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Как объяснял Гройсман, вводимые ограничения должны были побудить местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

Теперь же в Кабмине утверждают, что отмена постановления "обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов".

В Минэнерго также заявили, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ. Кроме того, с  просьбой их отменить к премьер-министру обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, ограничение тарифов привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

Тем временем, холода идут, но топят не везде: Минрегион отчитался о начале отопительного сезона.

В то же время, стало известно, что украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой.

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