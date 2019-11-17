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  • В Новом Раздоле критическая ситуация: отопления и электричества нет, водоснабжение под угрозой
17 ноября 2019, воскресенье, 23:37 133
Экономика 2019-11-17T23:38:17+02:00
Українські Новини
В Новом Раздоле критическая ситуация: отопления и электричества нет, водоснабжение под угрозой

В Новом Раздоле критическая ситуация: отопления и электричества нет, водоснабжение под угрозой

Нефтегаз, Отопительный сезон, Отопление, Новый Раздол
Проблемы с отоплением в Новом Роздоле. Скриншот видео zaxid.net
Проблемы с отоплением в Новом Роздоле. Скриншот видео zaxid.net

"Нефтегаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М": отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", - сказано в сообщении.

"Нефтегаз" приглашает работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая этого года, на встречу в понедельник, 18 ноября.

В сообщении говорится, что нанятая компанией полиция охраны должна обеспечить доступ на эту встречу работников ТЭЦ - и действующих, и тех, кто недавно уволился из-за невыплаты зарплаты.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов. Ведь люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи. Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим", - сообщила компания.

"Первая задача - обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску".

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рассчитывает на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

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