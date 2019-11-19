Почему подорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год

После того, как Кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду, украинцам следует ожидать подорожания коммунальных услуг в новом году и тщательно проверять каждый градус, чтобы не переплачивать. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Для того верхняя граница и была отменена, чтобы дать возможность тарифам повышаться. Рост может быть существенным, поскольку накопилось огромное количество долгов. И "Нефтегаз", и теплокоммунэнерго, возможно, хотят покрывать эти долги за счет повышения ценовой нагрузки на тех, кто платит за тепловую энергию". – сказал эксперт.

По ее мнению, непрозрачные расчеты между участниками рынка и создают главные проблемы с тарифами. Из-за сложной системы расчетов между ними долги по коммуналке только увеличиваются.

"Проблема же в чем? Так и не наладилась система платежей – долги растут… Осталась вся эта сложная система расчетов между "Нафтогазом", облгазом, теплокоммунэнерго, в том числе через суточные балансы. Задания по расчетам за тепло не решено прозрачно. Раз не решено, значит тарифы будут повышаться, и долги будут расти, и будет ухудшаться экономическое состояние предприятий отрасли", – отметил Омельченко.

Как сообщали Українські Новини, в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области не включили отопление, хотя Кабмин обязал "Нефтегаз" решить проблему до 18 ноября. Счеты компании, которая управляет местными теплоцентралями, арестованы по делу о хищениях на поставках газа. Сейчас ТЭЦ круглосуточно охраняет полиция.

Из-за высоких тарифов на коммуналку полезно знать, почему важно каждые четыре года поверять счетчики и как это влияет на платежки.