Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, сроки по Новому Раздолу неизвестны

Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, сроки по Новому Раздолу

Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, сроки по старту отопительного сезона в Новом Раздоле неизвестны. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Тепло в Новояворовске могут запустить уже на выходных", - цитируются в сообщении слова председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

По его словам, 16-17 ноября поступят средства на выплату заработной платы сотрудникам ТЭЦ в Новояворовске.

"В Новом Раздоле ситуация сложнее из-за прорывов в коммуникациях – сети пока не готовы к запуску", - сказано в сообщении.

Львовская обладминистрация не уточняет сроки старта отопительного сезона в городе.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рассчитывает на начало отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (оба - Львовская область) 17-18 ноября.

Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).