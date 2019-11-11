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11 ноября 2019, понедельник, 05:59 1832
Общество 2019-11-11T05:59:02+02:00
Українські Новини
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы

Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы

Отопление, Коммунальные услуги, Горячая вода, экономия воды, проблемы с отоплением

В то время, как Кабмин изменил механизм платы за жилищно-коммунальные услуги, потребителям важно знать, как они могут сэкономить и даже в некоторых случаях не платить за них. Права потребителей предусмотрены законом о жилищно-коммунальных услугах, который вступил в силу в мае 2019. О том, какие условия должны соблюдаться при предоставлении бытовых услуг и как проверить их качество, расскажут Українські Новини.

Какая температура должна быть в квартире

Температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна составлять 18 °C, в угловых комнатах 20 °C.

В каких случаях возможен перерасчет за услуги по централизованному отоплению (ЦО)

  • если предоставление услуг по ЦО началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился;
  • при наличии перерывов в предоставлении услуг, превышающих допустимый срок 12 часов в сутки один раз в месяц;
  • в случае несоответствия фактической температуры в жилых помещениях нормативной

Как температура в квартире влияет на оплату

  1. За каждый градус отклонения от +18˚С до +12˚С в жилых помещениях (в угловых комнатах - от 20° С до 14˚С) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения в течение всего срока отклонения (при допустимом сроке отклонения - 12 часов в сутки один раз в месяц.
  2. При температуре в жилых помещениях ниже 12˚С (в угловых комнатах - ниже 14˚С) плата за централизованное отопление не взимается.

Как температура горячей воды влияет на оплату

  • более 50 °C плата взимается согласно установленным тарифам;
  • 45 - 49 °C плата уменьшается на 10% за весь срок отклонения;
  • 40 - 44 °C плата уменьшается на 30% за весь срок отклонения;
  • ниже 40 °C плата не взимается за весь срок отклонения.

Допустимый перерыв в снабжении горячей воды или нарушение его режима допускается не более 6 часов в сутки при бесперебойном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды по утвержденному режиму (не более двух раз в месяц). При превышении допустимого перерыва плата уменьшается на 3,3% месячной платы за каждый день превышения допустимого срока отклонения.

В случае несоответствия температуры отопления и горячей воды установленным нормам потребителям необходимо написать заявление поставщику. Украинцы могут требовать восстановить надлежащее обслуживание и произвести перерасчет размера платы после замеров и составления акта.

Ранее Українські Новини рассказали, как сэкономить на коммуналке, которая подорожает с наступлением отопительного сезона.

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