Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020

Президент США Дональд Трамп, який хоче опублікувати ще одну розмову з Зеленським, заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах у 2020 році. Про це він сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, передає Fox News.

Так, Трамп заявив, що справу про імпічмент тільки підвищило рейтинг Республіканської партії.

Також Трамп зазначив, що республіканці просять його зберегти процедуру імпічменту, яку ініціювали демократи.

"Чи нам потрібна допомога України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю", - сказав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пообіцяв цього тижня опублікувати текст самої першої бесіди з Зеленським.

Також дипломат розповів, що Трамп хотів почути від Зеленського всього три слова.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову з Зеленським.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.