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15 листопада 2019, пʼятниця, 14:25 6
Зовнішня політика 2019-11-15T14:34:42+02:00
Українські Новини
Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020

Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Вибори президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп, який хоче опублікувати ще одну розмову з Зеленським, заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах у 2020 році. Про це він сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, передає Fox News.

Так, Трамп заявив, що справу про імпічмент тільки підвищило рейтинг Республіканської партії.

Також Трамп зазначив, що республіканці просять його зберегти процедуру імпічменту, яку ініціювали демократи.

и нам потрібна допомога України, щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю", - сказав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп пообіцяв цього тижня опублікувати текст самої першої бесіди з Зеленським.

Також дипломат розповів, що Трамп хотів почути від Зеленського всього три слова.

Тим часом Трамп вимагає від "фейкових" ЗМІ розкрити особистість інформатора про його розмову з Зеленським.

Раніше в США почалася процедура імпічменту Донльда Трампа, а свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі. А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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