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30 октября 2019, среда, 09:23 512
Америка 2019-10-30T09:23:39+02:00
Українські Новини
Свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали

Свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали

Стенограмма, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua
Белый дом. Фото: newsdaily.org.ua

Некоторые ключевые слова и выражения, в опубликованном Белым домом разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским были пропущены. Об этом рассказал трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман, сообщает The New York Times.

Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недосказанные лидерами двух стран фразы.

Например, он заявил, что из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в котором Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть поправок были сохранены, а часть не были учтены.

Издание напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, что были сделаны на слух, и при помощи программного обеспечения, предназначенного для распознавания голоса индивида. Эта программа зачастую не фиксирует имена и технические термины.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. А спецпредставитель Госдепа по делам Украины Волкер подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского.

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