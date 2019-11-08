Трамп рассказал, что может опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает публикацию стенограммы еще одного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналистам в пятницу. Об этом сообщает Politico.

Журналисты допустили, что речь идет об апрельской беседе, когда Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.

"У меня был второй звонок президенту, который, к слову, был перед этим (июльским), и теперь они все (инициаторы расследования) хотят этот. Если они хотят, я им его дам", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским хотел услышать всего три слова: "расследование, Байден, Клинтон". Об этом заявил американский дипломат, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время показаний в Конгрессе

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена.

Ранее американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.