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12 ноября 2019, вторник, 10:29 62
Внешняя политика 2019-11-12T10:31:03+02:00
Українські Новини
Трамп пообещал на этой неделе опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским

Трамп пообещал на этой неделе опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским

Стенограмма, Телефонный разговор, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента
Зеленский и Трамп. Фото: Офис Президента

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет опубликована стенограмма самого первого телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Чтобы и в дальнейшем оставаться самым открытым президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого, а, следовательно, важнейшего телефонного разговора с президентом Украины", - написал Трамп в своем Twitter.

Очевидно, речь идет о телефонном разговоре в апреле, когда президент США поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

Тогда бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Трамп пообещал в разговоре дальнейшую поддержку Украине по восстановлению территориальной целостности. Впрочем, официально у Белом доме о ходе разговора не сообщали.

Телефонный разговор президентов Зеленского и Трампа 25 июля вызвал беспокойство у неназванного информатора, который в итоге подал официальную жалобу, которая привела к началу расследования демократов об импичменте Дональда Трампа.


Как сообщали Українські Новини, Трамп анонсировал публикацию его второго разговора с Зеленским во вторник. 

Ранее дипломат рассказал, что Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова

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