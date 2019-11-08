Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским хотел услышать всего три слова: "расследование, Байден, Клинтон".

Об этом заявил американский дипломат, заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент во время показаний в Конгрессе США в рамках расследования, которое может стать причиной импичмента Трампа, в деле о котором на следующей неделе пройдут первые открытые слушания, пишет DW.

Дипломат заявил, в частности, что личный адвокат американского президента Руди Джулиани осуществил "полную лжи кампанию", направленную против бывшего посола США в Украине Мари Йованович. "Его утверждение и обвинения против бывшего посла Йоманович были необоснованны, не соответствовали действительности и были постоянными", - отметил Кент, цитирует агентство Reuters.

Он убежден, что украинские чиновники, которые встречались с Джулиани, понимали, что он представлял Трампа. "Джулиани не советовался с Государственным департаментом о том, что он делал в первой половине 2019", - отметил дипломат. Кент вспомнил фамилию Джулиани 73 раза в течение своих показаний, которые были предоставлены за закрытыми дверями 15 октября, но были обнародованы только в четверг, 7 ноября.

Расследование по Трампу, которое было инициировано Демократической партией в Палате представителей Конгресса США, сфокусированное на телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, которая состоялась 25 июля этого года. В нем Трамп, в частности, призвал Зеленского расследовать дело, касающееся экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. Фигура адвоката Трампа, Руди Джулиани, является ключевой в этом расследовании, его фамилия часто упоминается во время показаний, которые оказывают чиновники и дипломаты в Конгрессе. Свидетельства указывают на то, что Джулиани мог проводить "теневую" политику от имени американского президента, чтобы надавить на Украину с целью добиться от нее расследования Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который занимал должность в правлении газодобывающей компании Burisma.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский отрицает выдвижение США условия расследования дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена.

Ранее американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.