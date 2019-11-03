Трамп призывает "фейковые" СМИ раскрыть личность информатора в деле его связи с Украиной

Президент США Дональд Трамп призывает "фейковые" СМИ раскрыть личность информатора в деле его сотрудничества с Украиной.

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом", – написал он.

Президент США заявил, что "фейковые" СМИ знают информатора, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его, так как за это им придется заплатить.

Как сообщали Українськi Новини, в то время как президент США Дональд Трамп хочет публично зачитать стенограмму разговора с Зеленским, он также заявил в субботу, что хотел бы, чтобы Президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, и ожидает, что украинский лидер примет его приглашение.

Ранее в США началась процедура импичмента Донльда Трампа, в свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.