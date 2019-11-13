Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) приступила до розмінування в Петровському і Богданівці Донецької області.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини."Сьогодні піротехніки ДержНС приступили до розмінування в районі розведення сил у населених пунктів Петровське-Богданівка Волноваського району Донецької області", - сказано в ньому.На даний момент піротехніки обстежили 0,07 га території та вилучили і знищили 6 вибухонебезпечних предметів.Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області.Також 1 листопада завершилося розведення військ в Золотому. І посли іноземних держав відвідали район розведення сил у Петровському і Золотому.Раныше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського. Крім того, Москва зраділа розведенню військ в Золотому.Тим часом штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.