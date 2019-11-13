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13 листопада 2019, середа, 20:35 6
Силові структури 2019-11-13T20:36:20+02:00
Українські Новини
ДержНС приступила до розмінування в Петровському

ДержНС приступила до розмінування в Петровському

Донбасс, розмінування, ДержНС, Петровське
Розмінування в Петровському. Фото: Facebook/МВС України
Розмінування в Петровському. Фото: Facebook/МВС України

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) приступила до розмінування в Петровському і Богданівці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні піротехніки ДержНС приступили до розмінування в районі розведення сил у населених пунктів Петровське-Богданівка Волноваського району Донецької області", - сказано в ньому.

На даний момент піротехніки обстежили 0,07 га території та вилучили і знищили 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Операція об'єднаних сил (ООС) завершила розведення військ в Петровському Донецької області.

Також 1 листопада завершилося розведення військ в Золотому. І посли іноземних держав відвідали район розведення сил у Петровському і Золотому.

Раныше Зеленський заявив, що ТГК домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Крім того, Москва зраділа розведенню військ в Золотому.

Тим часом штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.

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