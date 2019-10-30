Москва обрадовалась разведению войск в Золотом

Москва обрадовалась началу разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения на Донбассе. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он.

Руденко заявил, что Москва неоднократно в течение последних трех лет говорила о необходимости выполнить решение, принятое на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Оно предписывало провести на Донбассе разведение сил у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Посмотрим, как это все завершится", - заключил Руденко.

При этом он заявил, что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения в Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Раньше Українські Новини писали, кто настоял на разведении сил и что это значит для Украины. Тем временем штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.